DuoDay : la journée de Laurent Ponet au service numérique de Guyane la 1ère

Guyane la 1ère s'est mobilisée ce jeudi 17 novembre pour le DuoDay, véritable temps fort de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées. Comme à l’accoutumée des personnes en situation de handicap ont été accueillies en immersion dans les services. Cette année, les collaborateurs de la cellule numérique ont ouvert les portes de leur espace à Laurent Ponet.

Laurent Ponet est devenu paraplégique après avoir été agressé par un voleur en 2020 à Cayenne. A force de volonté, il a réussi à marcher à nouveau. Le jeune homme partage son expérience sur les réseaux sociaux, où il est suivi par des milliers d’abonnés. Une façon de soutenir les autres malades dans leur combat. Tout un programme a été proposé à ce jeune pour cette journée DuoDay :

En premier lieu, il a pu réaliser sa propre interview. Laurent a été plongé au cœur de l'activité du service numérique. Il a endossé à la fois le rôle de journaliste et d’interviewé. La vidéo de Laurent et de son clone est à découvrir bientôt sur notre site web. Le jeune homme a aussi visité la station et découvert les coulisses des différents services.

Aujourd’hui avait lieu l’enregistrement de l’émission Studio Live à l’occasion de la Fête des Musiciens du 22 novembre prochain. De nombreux artistes tels que Nikko, Lova Jah ou encore le groupe Authentic Voice y participaient. Une occasion inespérée pour Laurent Ponet d’être le spectateur VIP de ce concert.

Petit rappel sur la philosophie du DuoDay

Une entreprise, une collectivité ou une association accueille, à l’occasion d'une journée nationale, une personne en situation de handicap, en duo avec un professionnel volontaire. Au programme de cette journée : découverte du métier, participation active, immersion en entreprise. Cette journée représente une opportunité de rencontre pour changer de regard et, ensemble, dépasser nos préjugés.