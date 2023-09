Economie circulaire : l'association Guyaclic promeut l'accès pour tous au numérique en proposant des ordinateurs reconditionnés

Des ordinateurs à 99 euros pour les étudiants et les personnes en formation de plus de six mois. C’est l’offre proposée par l’association Guyaclic en cette rentrée. Il s’agit d’ordinateurs reconstitués à partir d’appareils récupérés, reconditionnés dans l’atelier de l’association. Cette initiative cadre bien avec l’objectif de Guyaclic : promouvoir l’accès pour tous au numérique.

Laurent Marot/CL •

À l’association Guyaclic, on récupère des ordinateurs d’occasion pour leur donner une seconde vie… Dans l’atelier, Antony Rosa Da Silva fait partie de l’équipe de réanimation qui effectue ce travail de patience et de minutie :

"Tester l'unité centrale c'est tout d'abord tester la carte mère c'est la plus importante. Si elle fonctionne même si les autres pièces disque dur, barrette de rame ne fonctionnent pas ce n'est pas grave car il y a quand même du stock."

Et du stock, chez Guyaclic, il y en a, écrans, claviers, pièces détachées, ordinateurs portables récupérés. Une fois reconditionnés, les packs PC sont vendus à partir de 135 euros pour le public à revenu modeste, un peu plus pour les autres, et cela avec des garanties précise Aydwin Francillette, encadrant technique de l’atelier « Recyclordi » à l’association Guyaclic :

"Notre matériel est garanti 6 mois et en cas de problème nous nous engageons à reprendre le matériel, soit à le remplacer soit à effectuer à réparation dans les 48h. Sur dix vendus on a deux qui retournent que l'on remplace et il n'y a plus de souci."

Des ordinateurs à 99 euros

En cette rentrée, une centaine d’ordinateurs sont proposés à 99 euros aux étudiants et personnes en formation de plus de six mois. Manon Lermurier, cheffe de projet économie circulaire à l’association Guyaclic :

"Le but de l'association c'est que toute personne puisse accéder au numérique à travers l'atelier de reconditionnement de l'ordinateur et s'offre du matériel à petit prix toute l'année..."

L’an dernier, l’association a récupéré 4 tonnes et demie de matériel informatique en Guyane, auprès de particuliers, d’entreprises et d’administrations. Plus de deux tonnes ont été revalorisées.