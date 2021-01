Education : des postes d'enseignants supplémentaires prévus en Guyane à la prochaine rentrée scolaire

Marie-Claude Thébia •

Les chiffres des effectifs de la rentrée 2021 sont connus. Le ministère de l’Education nationale les a présentés officiellement le 16 décembre dernier. Une augmentation de postes est prévue en Guyane dans le 1er et 2nd degré. Le budget 2021 de l’Education nationale a été revalorisé. Il atteindra 55,1 milliards d’euros. Il est le plus élevé de l’Etat, en 2021 : 53,6 milliards seront consacrés à l’enseignement scolaire, soit 1,6 milliard de plus qu’en 2020. Néanmoins, le second degré perdra 1 800 postes à l’exception de Mayotte, de la Guyane, de Lyon, dans le sud de la France et en région parisienne.

Des postes supplémentaires en Guyane

Dans le détail, 2 039 postes seront créés dans le premier degré, « priorité constante » du ministre. Ils serviront, entre autres, à « poursuivre le plafonnement à 24 élèves par classe de grande section, CP et CE1 », ou encore « améliorer les conditions d’exercice des directeurs d’école ». En Guyane, avec une progression prévue de +3,37 élèves, environ 125 emplois seront créés. En revanche, le second degré va perdre 1 800 postes, et l’enseignement privé 239. Une baisse qui ne concerne pas la Guyane : + 2,6 élèves en plus sont prévus à la rentrée prochaine. La variation des moyens d’enseignement décidée par le ministère est de + 40, soit la moyenne entre les postes supplémentaires (+20) et les heures supplémentaires octroyées aux enseignants (+20). Une augmentation des crédits permet de proposer aux professeurs un volume d’heures supplémentaires qui viendront compenser la diminution des emplois.

Des modifications pourront être apportées jusqu’au mois de juin, « au gré des répartitions par écoles et établissements des académies, des propositions d’évolution de la carte scolaire, notamment des élus, ou encore d’évolutions démographiques qui différeraient des prévisions ».