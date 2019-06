Education : les élèves de l’école Malacarnet à Cayenne ont créé une comédie musicale sur l’esclavage

Une comédie musicale sur l'esclavage en Guyane Ils ont chanté et dansé la période de l'esclavage Ils ont chanté et dansé la période de l'esclavage © R.Pidery

Les élèves ont aussi chorégraphié ce spectacle © R.Pidery

Un public conquis © R.Pidery

Percussions et chants

Ils ont exhumé le passé de l’esclavage et avec lui l’histoire des ses héros, des rebelles qui ont combattu l’ignominie et brisé leurs chaines. Une dure réalité qui les a touché et fortement sensibilisé aux souffrances endurés par les anciens.Cette comédie musicale s’inscrit également dans le cadre du soixantième anniversaire de la création de l’établissement. Une école qui a la particularité d’être bilingue, l’enseignement y est assuré en français et en créole avec une philosophie : inculquer les valeurs de la culture créole.