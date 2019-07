Egalité Femme-Homme : Isabelle Rome est en ce moment en visite en Guyane

En Guyane toute la semaine, elle était mardi à Saint-Laurent, où elle a rencontré des associations et institutionnels qui prennent notamment en charge les femmes victimes de violence. Mercredi matin, elle a rencontré les salariés de l’Arbre Fromager, une association existe depuis 16 ans. Chaque année elle accompagne toujours plus d’usagers : 604 femmes en 2018 (dont 120 au centre pénitentiaire) , c’est 15% de plus qu’en 2017 ( 530 femmes accompagnées dont une petite centaine en prison). Parmi ces 604 femmes, plus du tiers étaient victime de violences conjugales. L’équipe propose une prise en charge complète mais bute sur un problème récurrent, le manque de places en hébergement d’urgence. Un problème qui a été exposé à Isabelle Rome. En Guyane les acteurs de terrains ont développé des stratégies souvent innovantes pour la prise en charge des victimes, tous espèrent après ce séjour, un coup de pouce du ministère pour plus de moyens et de cohérence. Une déléguée aux droits des femmes n’a toujours pas été nommée en Guyane…