Les élus de l'Ouest demandent à Annick Girardin des moyens supplémentaires pour lutter contre l'épidémie de Covid-19

Destination Saint-Laurent du Maroni pour Annick Girardin. Elle y a rencontré les élus pour échanger sur la crise sanitaire. Par ailleurs, elle a fait le point sur le dispositif de surveillance du fleuve Maroni, frontière avec le Surinam. Enfin, rencontre de terrain également avec des médiateurs.Ils ont tous fait le déplacement jusqu’à la mairie de Saint-Laurent du Maroni afin de rencontrer Annick Girardin la ministre des Outre-mer. Les maires de Mana, Maripasoula, Awala-Yalimapo, Grand-Santi, Saint-Laurent …L’heure est grave… Une rencontre pour échanger sur la crise sanitaire que connaît actuellement la Guyane. L’Ouest est loin d’être épargné, il y a une semaine près de 300 cas étaient diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. A Saint-Laurent seulement, le chef-lieu, 104 contaminations étaient recensées. Depuis la courbe s’est envolée. Le premier cas à Awala Yalimapo a été annoncé ce mardi. Cette rencontre était très attendue. Les élus ont pu évoquer les spécificités de leurs communes : enclavement, isolement etc..Ils ont également abordé la gestion de la crise sanitaire. Ils ont exprimé leurs craintes et pointé du doigt l’absence d’information. La ministre n’a pas fait d’annonces. Elle a soutenu qu’elle était venue d’abord pour écouter.ministre des Outre-mer :Outre les maires, étaient présents le député de la 2e circonscription Lénaïck Adam et Rodolphe Alexandre le président de la Collectivité territoriale. Sophie Charles maire de Saint-Laurent et présidente de la Communauté de communes de l’Ouest a tenu que "Elle souhaite égalementmaire de Saint-Laurent, présidente de la CCOG :La visite ministérielle s’est poursuivie sur le fleuve Maroni avec la présentation du dispositif de surveillance fluviale, qui contrôle les allées et venues des pirogues. La frontière avec le Suriname étant fermée depuis le 14 mars, la ministre a rencontré la police aux frontières au bac international.Enfin, Annick Girardin s’est rendue à la cité Hibiscus. Une action initiée par la mairie de Saint-Laurent du Maroni avec l’aide du RSMA (régiment de service militaire adapté), des denrées alimentaires ont aussi été distribuées pour venir en aide aux populations les plus démunies.