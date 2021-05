En Guyane aussi, les magistrats protestent contre la réforme de la haute fonction publique

Marie-Claude Thébia •

Ils disent non à la réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique en réaffirmant leur opposition à l’appel de deux organisations syndicales le syndicat de la juridiction administrative (SJA) et l’Union syndicale des magistrats administratifs (USMA). En conséquence ils ont déposé un préavis de grève inédit pour les 18, 19 et 20 mai 2021.

Indépendance de la justice

Un mouvement national suivi également en Guyane. La réforme impose aux juges de passer deux fois, deux ans, dans les administrations au cours de leur carrière. Pour pouvoir bénéficier d’une promotion à l’avenir, il faudra quitter sa qualité de juge pour aller se mettre au service de l’administration.

Autre point, l’obligation d’effectuer deux mobilités statutaires pour avancer dans son évolution professionnel. Actuellement, près de 16% du corps est en mobilité. Il manque des magistrats, selon les syndicats "il en manquera donc encore plus" . En clair, selon les magistrats « cette obligation de mobilité menace la magistrature de carrière, l’indépendance et l’impartialité de la justice. »