Amapa : le maire d'Oiapoque impliqué dans une affaire de détournement de fonds publics a été démis de ses fonctions

Breno Lima de Almeida n'est plus maire d'Oiapoque depuis ce vendredi 20 octobre. Il a été appréhendé ce matin à son domicile lors d'une vaste opération policière qui visait une vingtaine de personnes entre Macapa et Oiapoque impliquées dans une affaire de détournements de fonds publics pour un montant de 1,5 million de reais.

Catherine Lama •

L'opération Crateras aura été fatale au jeune maire d'Oiapoque, Breno Lima de Almeida. Ce vendredi 20 octobre, 70 policiers fédéraux, pour une majorité, venus de Brasilia ont opéré des perquisitions au domicile d'une vingtaine de personnes et à la mairie d'Oiapoque.

Ces personnes, dont le maire, sont impliquées dans un détournement de fonds publics fédéraux (le programme Calha Norte) d'un montant de 1,5 million de réais.

Une enquête menée depuis 1 an

C'est une enquête qui a démarré depuis plus d'un an. Elle concernait l'attribution d'un marché passé par la municipalité d'Oiapoque avec une entreprise de travaux publics. La somme entière a été versée en plusieurs fois à l'entrepreneur pour la réalisation d'une place et la construction d'un bâtiment dans la ville. Les travaux n'ont pas été effectués.

Le maire a été immédiatement relevé de ses fonctions. Son premier adjoint est maintenant aux commandes de la ville.

Les prévenus encourent de lourdes peines de prison et de fortes amendes.