Amapa : Une femme arrêtée à Oiapoque en possession de 40 000 euros

Une cinquantenaire a été arrêtée au poste de contrôle de la police routière fédérale à l'entrée de la BR 56 sur le territoire d’Oiapoque avec une grosse somme d’argent. Elle transportait sur elle 40 000 euros soit selon le cours du change 200 000 reais.

Catherine Lama •

La presse Amapaense se fait l’écho de cette « mésaventure » arrivée à une femme d’origine brésilienne. Lors d’un contrôle au poste routier fédéral à Oiapoque à bord d’un véhicule de transport, une passagère montre des signes de nervosité qui alertent les policiers. Finalement, ils procèdent à une fouille et découvrent sur elle des paquets de billets qui formaient une bosse suspecte sur son anatonmie. Au total, il y a quelques centaines de dollars mais surtout plus de 40 000 euros soit environ 200 000 reais. Une très grosse somme d’argent qui a été saisie.

Elle ne connaissait pas la provenance de cet argent qui, a-t-elle affirmé lui aurait été confiée par un membre de sa famille. Elle a été emmenée par la police sous le chef de délit d'entrée ou de sortie du pays avec de la monnaie nationale ou étrangère.

Il s’agissait d’une opération menée conjointement, dans le cadre du dispositif HORUS entre la police militaire, la police civile et la police criminelle. HORUS a pour objectif de lutter contre les trafics et toutes les autres activités illicites qui se déroulent dans la zone frontalière entre la Guyane et le Brésil.