La rentrée à la cité scolaire de Saint-Georges reportée au 20 septembre

La rentrée à la cité scolaire de Saint-Georges qui devait se faire aujourd'hui est finalement reportée au 20 septembre prochain le temps de finaliser des travaux essentiels pour son ouverture au public scolaire. Les élèves ont fait leur rentrée au collège Constant Chlore.

Catherine Lama •

La rentrée à la cité scolaire de Saint-Georges a finalement été reportée au 20 septembre. Collégiens et lycéens ont rendez-vous sur site mercredi prochain et découvriront alors l'établissement flambant neuf.

La cité scolaire de Saint-Georges • ©Claude Joseph

En attendant, les collégiens ont été accueillis au collège Constant Chlore, ce lundi, pour les sixièmes et cinquièmes. Mardi, suivront les quatrièmes et troisièmes. Jeudi, cela sera, au tour, des NDGT et CAP, vendredi se fera la rentrée SEGPA (Section d'enseignement général et professionnel adapté). Les internes sont attendus lundi 18.

Une cité scolaire attendue depuis 5 ans

C'est un important ensemble scolaire qui est mis à disposition à Saint-Georges de l'Oyapock. Un outil d'enseignement dont peut s'enorgueillir l'est guyanais.

Le projet a été lancé officiellement en 2018 en présence de la municipalité oyapokoise par l'ancien président de la Collectivité Territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre. Les travaux devaient dure 3 ans, il aura, finalement, fallu attendre 5 ans pour arriver au bout de ce chantier, évalué à 67 millions d'euros.

Cette cité devrait offrir aux élèves des formations générales ainsi que des formations spécifiques en lien avec des filières économiques de l’Est guyanais, comme les énergies, le bois, la gestion, social ou la pêche.

Elle comporte un collège pouvant accueillir 680 élèves et d’un lycée de 765 élèves. Il est 140 places d'internat et un restaurant de 1200 places.

Des logements de fonction ont également été construits.