Préparatifs de la rentrée à Saint-Georges de l'Oyapock où tout est mis en place pour accueillir les 1000 élèves de la commune

La rentrée scolaire, en préparation également dans l’Est guyanais. A Saint-Georges, la municipalité et l’encadrement éducatif mettent tout en œuvre pour la rentrée du 2 septembre, tout en composant avec les particularités d’une ville frontalière confinée depuis presque 6 mois.

On est en train de poser les bornes, 4 dans cette école, aussi des savonnettes aux points d’eau pour se laver les mains et on a aussi d’autres travaux d’entretien comme d’habitude. Lucien Mathurin - chargé de travaux dans les écoles de Saint-Georges de l'Oyapock

Un préau qui n'attend plus que les élèves • ©Martial Gritte

Concernant les maternelles, le port du masque n'est pas obligatoire mais pour les élémentaires oui. Aussi pour la distanciation sociale, l'investissement est conséquent pour la mairie et pour satisfaire tout le monde.

C’est très difficile pour nous car c’est sa première rentrée. L’an dernier elle n’a pas fait une année complète et cette année là c’est très difficile encore.

Administrativement, les enfants pour être inscrits doivent attester qu’ils habitent Saint-Georges de l'Oyapock. Ils doivent remettre des pièces comme quoi ils y demeurent. Georges Elfort maire de Saint-Georges

Installation d’équipements un peu particuliers dans cette école de Saint-Georges. Les techniciens mettent tout en œuvre pour assurer la sécurité sanitaire des élèves, avant le 2 septembre.Après une désinfection complète des 4 écoles de la ville, lundi, et une réunion avec les directeurs d’établissement le lendemain, la municipalité travaille d’arrache-pied pour essayer d’assurer une rentrée scolaire la plus normale possible précise Léonard Siméon - responsable des Services Techniques de Saint-GeorgesUne rentrée qui s’annonce aussi particulière qu’incertaine, notamment pour les maternelles qui pourraient faire leur retour en classe seulement en janvier prochain comme l'avoue cette maman d'une petite fille :A Saint-Georges, se posent aussi le problème des élèves brésiliens, à l’heure ou la frontière avec le pays voisin reste toujours fermée.Dès la semaine prochaine à Saint-Georges, près de 1000 élèves devraient faire leur rentrée sur les bancs des écoles.