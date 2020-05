Une tonne de poissons distribuée aux habitants de Saint-Georges de l'Oyapock

Confinés strictement à leur domicile, les habitants de Saint-Georges rencontrent quelques difficultés pour se ravitailler. Une entreprise de pêche a offert une tonne de poissons. La distribution a été effectuée ce matin par les services municipaux.

Catherine Lama •

La file d'attente de la distribution • ©Claude Joseph

©Claude Joseph

La distribution de cette tonne de poissons généreusement et solidairement donnée par la Cogumer aux habitants de Saint-Georges a démarré ce matin à 9h00.Les oyacpokois se sont rendus à la gragerie (fermée depuis deux mois) devant laquelle, les agents de la mairie et quelques conseillers municipaux remettaient à chaque personne deux sachets de 1kg de poisson. Les personnes âgées et les travailleurs ont été les premiers servis.L'opération bien contingentée et dans le respect des gestes barrières s'est déroulée paisiblement. Tous ceux qui s'étaient déplacés sont repartis avec leur 2 kg de poisson.Il faut se rappeler que cette commune située à 3h de Cayenne se trouve complètement isolée car strictement confinée depuis le 11 mai. Saint-Georges de l'Oyapock est devenue le plus important cluster de Guyane avec à ce jour 89 cas confirmés et fait l'objet d'une campagne intensive de dépistage depuis le début de la semaine. 4200 personnes habitent la commune frontalière.