Évacuation du camp de Buzaré à Cayenne : plusieurs demandeurs d'asile toujours sur site en attente de solutions de logement

Le site de Buzaré à Cayenne est encore loin d'être prêt à la réhabilitation après le départ de 240 personnes relogées ailleurs 0 Cayenne et à Sinnamary. Au mileu des décombres, des tentes, des abris de fortune où se trouvent encore des réfugiés. Une dizaine de familles, une dizaines de célibataires sont là dans l'attente. Abdul arrivé du Yémen au mois de novembre souligne le danger de leur situation :



Les demandeurs d'asile encore sur place ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas eu d'hébergement :

Je suis toujours ici parce que la Croix rouge a mal fait son travail. Ils sont laissé une liste devant le site où j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne vivent pas ici. Ils sont passés de tente en tente pour voir les personnes qui vivent ici et leur donner un numéro mais n'ont pas pris tout le monde. Moi cela fait 4 mois que je suis arrivée ici. Des personnes sont arrivées de l'extérieur et sont restées ici même pas un mois et d'autres ne sont pas ici et ont quand même le droit à un logement.

Melvis, réfugiée cubaine