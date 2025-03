VIDEO. Fanny J: "Je ne suis pas la première et je ne serai pas la dernière à effectuer mon métier en étant enceinte"

Avant de reprendre la route pour Abidjan en Côte d'Ivoire, la diva du zouk nous a accordé un entretien. Elle revient sur le succès de son concert il y a quelques jours à l'Accor Arena, à Paris. Fanny J nous parle aussi de ses projets professionnels et de sa grossesse en cours.

Terrence Moy/ Océane da Cunha/ Audrey Virassamy •

Il y a quelques jours, Fanny J a enflammé l'Accor Arena, à Paris. De retour en Guyane pour quelques jours, avant de repartir en tournée à Abidjan le 12 avril prochain, l'enfant du pays a encore des étoiles plein les yeux. Dans la salle mythique, 18 000 personnes sont venues chanter et vibrer au rythme du zouk. Un exploit. Une première aussi. "Quand on a annoncé ce tour, et cette date, en particulier, se souvient la chanteuse, j'avais envie de prouver que c'était possible de réunir autant de personnes autour d'un nom, d'un artiste, pour du zouk."

Fanny J à l'Accor Arena, à Paris, le 21 mars 2025 • ©Beau comme une image

L'enjeu était de réunir toutes ces personnes, mais aussi de faire le show Fanny J

Heureuse de ces retrouvailles avec son public, Fanny J a fait preuve d'une énergie débordante. Sur scène, d'autres femmes sont venues partager le micro avec elle. Un acte qui n'est pas anodin. "Je voulais montrer à quel point nous les femmes caribéennes, les femmes noires et les femmes tout court, sommes fortes. Il y a beaucoup de pression sociale. On ne s'imagine pas toutes les choses qu'il nous faut gérer. Même pour ce show, ça a été un défi pour moi."

Une grossesse "annoncée" sur scène

Parmi les défis que la chanteuse a dû relever, il y a cette tournée alors qu'elle s'apprête à être maman pour la quatrième fois. "Ça rejoint tout à fait le tableau "Fanm fò" (photo NDLR), note Fanny J. Rien n'est impossible. Je ne suis pas la première et je ne serai pas la dernière à effectuer mon métier en étant enceinte."

Interrogée sur la sortie prochaine d'un album, Fanny indique qu'elle a, à plusieurs reprises, établit des rétro- plannings qu'elle n'a pas pu tenir, au vu de sa vie personnelle et des nombreux déplacements liés à sa vie professionnelle.

Cet album, je crois qu'on le travaille depuis au moins huit ans. On n'a pas envie de donner un album qui ne soit pas à la hauteur. Il va sortir, mais je ne sais pas quand. Fanny J

Retrouvez l'entretien complet réalisé par Terrence et Moy et Océane da Cunha au camp de la transportation, à Saint-Laurent du Maroni.