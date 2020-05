Faut-il dire le Covid ou la Covid?

Depuis quelques jours l'information se fait insistante et les académiciens ont tranché le terme Covid est un mot de genre féminin. Il est donc impropre de dire le Covid-19, il faudrait désormais parler de la Covid-19.

Catherine Lama •



Un acrononyme féminin

La presse s'en fait le relais depuis plusieurs jours, il serait impropre d'écrire et de dire le Covid-19. L'académie française a émis son avis le 7 mai dernier et rappellé la règle Le terme Covid est un acronyme qui s'accorde avec le genre du mot principal. Covid est la contraction en anglais de "corona virus disease" ce qui donne en français "maladie du coronavirus". Donc vous l'avez compris, maladie étant un mot féminin, il fallait donc dire depuis le début de la crise, la Covid-19 comme c'est d'ailleurs le cas au Québec.Seulement en France tout le monde, les médias, les politiques comme les scientifiques parlent du Covid depuis plusieurs mois. Que faire? Finalement c'est à vous de choisir car selon les linguistes souvent "l'usage fait loi".Donc il ne serait pas impropre de dire le Covid mais plus correct de parler de la Covid.Mais rassurez-vous, vous pouvez toujours dire le coronavirus sans être accusé de martyriser la langue de Molière.