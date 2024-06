Flamme olympique en Guyane : le programme par commune du dimanche 9 juin

Animations DJ, prestations danses, initiations sport... Les communes qui accueilleront la flamme le 9 juin 2024 en Guyane ont prévu de nombreuses activités. Une programmation à retrouver ici.

Pour le passage de la flamme en Guyane, chaque commune a élaboré un programme avec des animations autour de la culture et du sport. La rédaction a tenté de recueillir les programmes de chacune des sept communes concernées via les mairies et la Collectivité Territoriale de Guyane.

Certains éléments peuvent être modifiés.

1 Camopi

Il faudra se lever tôt à Camopi. Les festivités débutent avec une cérémonie traditionnelle teko et wayampi. Des animations sportives et culturelles sont prévues sur la place des fêtes jusqu'à 13h00.

2 Saint-Laurent du Maroni

Dans la capitale de l'Ouest, les festivités durent trois jours : les 7, 8 et 9 juin. Le dimanche, il y aura un village de la flamme olympique, ainsi qu'une fan zone pour suivre le parcours de la torche.

3 Kourou - Centre Spatial Guyanais

Parmi les animations annoncées pour le relais du CSG : initiation break-dance et au hip-hop, tournoi de Basket, réalisation d’une fresque Ariane 5 aux couleurs des JOP et de la Guyane.

4 Saint-Georges de l'Oyapock

De 8h00 à 13h30, les animations se tiendront sur la place Romain Garros avec le village des associations, mais il y aura aussi des activités à l'entrée du ponton flottant communal et au dégrad Bambou, soit sur le long du trajet. La danse olympique sera présentée sur le parvis de la mairie.

5 Kourou - Bourg

À Kourou, une animation podium est prévue en attendant le dernier relayeur sur la plage de la cocoteraie, face à "l'allée des Hollandais". Il y aura notamment une reproduction de la chorégraphie officielle des jeux olympiques par les élèves du lycée Gaston Monerville et évidemment du sport : pétanque, handi-badminton, pirogue.

6 Macouria

Au programme des animations à Macouria : une exposition photo de "La flamme sportive de Macouria", des démonstrations (basket, hand-ball, breaking, athlétisme), danses créoles et saramacas, live painting, stands santé avec des associations (Coeur de velours, Apazone et Entr'Aides).

Ces activités se tiendront sur la place des fêtes de 14h00 à 18h00.

7 Matoury

Ville sportive, la mairie de Matoury a un programme chargé. Il débute à 9h00, sur plusieurs sites : initiation à l'athlétisme au stade Daniel Sinaï (9h00-17h00), initiation à la boxe anglaise à la maison des Arts Martiaux Lucie Décosse (9h00-12h00), animations sportives et jeux vidéo au gymnase Paul Emile Bienvenu (9h00-11h00). Il y aura aussi du mouvement du côté de l'hôtel de ville toute la journée.

8 Collectivité Territoriale de Guyane

Pour apercevoir la flamme olympique à la CTG, il faudra y être avant 16h55. La ligue de judo de Guyane a prévu une programmation sur place. Notez aussi l'exposition de dessins des élèves de l'école Stéphane Phinéra Horth sur les valeurs de l'olympisme et un flash mob avec 100 élèves de ce même établissement.

À 17h20, le convoi de la flamme prendra la direction du centre aquatique de Cayenne, route de Baduel.

9 Cayenne

Baduel, Petit-Monace, Anse Chaton, avenue Pasteur, avenue Léopold Heder, Fort Cépérou, hôtel de ville, place des palmistes... le relais de flamme olympique passera par tous ces coins de Cayenne. Tout au long du trajet, les relayeurs seront entourés d'animations. Sur la place des palmistes, le lieu central, elles débuteront à 8h30. Le chaudron olympique sera allumé à 19h30 sur cette même place, puis la fête se poursuivra jusqu'à minuit.

Voici les artistes qui participeront à la fête.

La liste des artistes qui performeront lors du passage de la flamme olympique à Cayenne • ©Ville de Cayenne

Pour consulter le détail du programme de Cayenne par secteur, cliquez sur ce lien.