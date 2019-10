Football: la Guyane reçoit Grenade ce soir en ligue des nations de la Concacaf

© Y. Robin Les joueurs ont profité des quatre jours de regroupement pour parfaire leur cohésion.

Depuis lundi, le staff des Yana travaille à la cohésion de groupe et les stratégies pour mettre à mal cette formation de Grenade qui occupe la première place du classement du groupe. La rencontre de ce soir est déjà capitale pour les protégés de Thierry De Neef puisque les adversaires du jour ont deux points de plus au classement général et si la Guyane veut se qualifier directement, elle sait que seule le premier rang du général offre cette possibilité. Depuis le regroupement des 23 sélectionnés, le staff technique s’est évertué à mobiliser les troupes et faire e sorte que la mayonnaise prenne afin de prendre l’avantage ce soir.Après un match remporté sur tapis vert face à Bélize et un match nul à St-Kitts, les joueurs locaux ont pour mission unique : la victoire. Pour atteindre cet objectif avant le match retour à Grenade dimanche prochain, des joueurs évoluant en Europe et aux Etats-Unis ont rejoint le groupe. Parmi eux le joueur du FC Sochaux, Sloan Privat « je ferai tout pour apporter mon expérience et que l’on puisse empocher les trois points à domicile ». Les Yana Doko espèrent pouvoir compter sur le soutien du public « dans ce genre de match, le 12ème homme est important « souligne Thierry De Neef le sélectionneur « on joue contre le leader et il faut qu’on prenne l’avantage chez nous avant le match retour chez eux ».Tout a été fait pour que le groupe réponde aux attentes des guyanais ce soir. L’occasion est belle de renouer avec la victoire. Les joueurs ont pu compter pour la préparation de ce match sur l’expérience de l’ancien attaquant international Jean-Claude Darcheville qui a pris part aux séances d’entrainement en se penchant plus particulièrement sur les attaquants. Malgré les petits bobos, l’objectif est clairement défini : s’imposer face à Grenade poru garder les cartes en main pour accéder à la poule A de a Ligue des nations de la Concacaf. Guyane/Grenade, c’est ce soir au stade Edmard Lama, match à suivre en direct sur les antennes radio de Guyane la 1ère.