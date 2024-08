Fournitures scolaires : un marché de seconde main organisé par la CACL le 10 août

Lutter contre le gaspillage est un long chemin pris par la Communauté d’agglomération du Centre Littoral qui organise sa deuxième édition de la Foire aux fournitures scolaires d’occasion. Elle va se tenir ce 10 août de 9h à 14h au centre commercial Montjoly 2.

Souvent les parents cèdent aux demandes des enfants pour de nouveaux équipements scolaires, tels les sacs, les trousses et autres livres neufs et les anciens encombrent les placards. Une solution : participer à la Foire aux fournitures scolaires d’occasion soit pour vendre, donner ou acheter. Il s’agit de limiter le gaspillage en collectant tout le matériel réutilisable en bon état comme des feuilles, des classeurs, des ciseaux, des calculatrices et toute autre fourniture. Les uniformes sont aussi acceptés.

Dans le cadre de la solidarité avec les familles défavorisées, les visiteurs de cette foire peuvent faire des dons qui seront redistribués par des associations.

Foire aux fournitures scolaires en 2023 • ©CACL communication

La CACL organise cette foire pour la seconde fois. En 2023, elle avait réuni une quinzaine d’exposants au centre commercial Plaza, cette année le dispositif prévoit 40 exposants.

Ceux qui souhaitent s’inscrire pour bénéficier d’un stand gratuit peuvent le faire jusqu’au vendredi 8 août à l’adresse suivante : www.cacl-guyane.fr