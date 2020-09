« Fruits du péyi » revient à la sauce « Kalawang »

Communication Guyane la 1ère •

Dans le cadre de sa mission éducative, Guyane la 1ère a permis aux auditeurs et internautes de découvrir une partie des richesses de notre patrimoine naturel avec la rubrique « Fruits du Péyi » présentée par Lydianne Bocage et Darius Lony dans l'émission Vacances 1ère du mois d'août. Suite au beau succès de cette rubrique, la dynamique d'échanges et d’apprentissage se poursuit dans la nouvelle formule de l'émission "Kalawang" à compter de ce samedi 12 septembre de 8h à 9h en radio.