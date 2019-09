Fumées toxiques à Maripa-Soula : l'équipe pédagogique du collège Gran Man Difou exerce son droit de retrait

« Nous estimons que ce feu met en danger notre santé et celle de nos élèves. En effet, des fumées envahissent le collège et plusieurs quartiers de la ville depuis plusieurs jours, alors que la décharge contient des produits dangereux pour la santé ».

De la latérite pour éteindre le feu

« On utilise de la latérite pour mieux éteindre le feu. L’eau n’est pas le meilleur moyen de lutte. La bonne solution est de recouvrir les foyers ».

Philippe Cambril, le directeur de cabinet de la Communauté des communes de l'Ouest guyanais.

D’importantes fumées ont provoqué des réactions à Maripa-Soula, et pour cause ces fumées toxiques sont issues de feux déclarés au niveau de la décharge. Une partie de l’équipe pédagogique du collège Gran Man Difou, exerce son droit de retrait depuis mardi. Le SE-UNSA a interpellé les autorités par voie de communiqué :La Communauté des communes de l’Ouest guyanais a été alertée mardi et depuis mercredi des engins de chantier sont à pied d’œuvre pour éteindre les différents foyers.Les explications de Philippe Cambril, le directeur de cabinet de la Communauté des communes de l’Ouest guyanais.La CCOG alerte par ailleurs la population concernant ces départs de feux réguliers. Elle rappelle que ces feux sont un danger sanitaire sans oublier les risques d’explosions, liés à la présence éventuelle de déchets interdits.