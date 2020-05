Le gouvernement a 8 jours pour lever l'interdiction de rassemblement dans les lieux de culte après un avis du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat a émis un avis sur la liberté de culte. Saisie en référé par plusieurs associations et requérants individuels, la plus haute juridiction administrative a estimé que l’interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte n’était pas conforme.



Le Conseil d’Etat a émis un avis sur la liberté de culte. Saisie en référé par plusieurs associations et requérants individuels, la plus haute juridiction administrative a estimé que l’interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte n’était pas conforme.Le gouvernement a huit jours pour lever l’interdiction de rassemblement dans les lieux de cultes. Ce lundi 18 mai, le Conseil d’Etat a émis un avis estimant que l’interdiction «» de réunion dans les lieux de culte maintenue malgré le début du déconfinement portait «» à la liberté de culte. Pour fonder sa décision, le juge des référés observe que «» peuvent être prises, à l’image de «Le juge conclut par conséquent queL’église Catholique est satisfaite de cette décision. Monseigneur Emmanuel Lafont précise que le déconfinement est préparé de très longue date dans les paroisses.Monseigneur Emmanuel Lafont Evêque de Guyane commente :Même satisfaction chez les évangéliques, deuxième courant religieux chrétien en Guyane. Il draine des centaines de fidèles dans les lieux de culte. A l’Assemblée du Ministère de l’Evangile, le leader Marcel Kouaménan se félicite de la reprise prochaine des cultes…Le Pasteur Marcel Kouaménan réagit :Les croyants vont enfin pouvoir reprendre le chemin des offices religieux. Se réunir dans une église, un temple, une synagogue ou une mosquée devrait bientôt être possible. Une liberté retrouvée.