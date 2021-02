Grande distribution: élan de solidarité pour les étudiants guyanais

Myriam Boicoulin •

Aide alimentaire

Une première grande surface sur l'île de Cayenne se mobilise avec le Centre communal d'action sociale pour compléter les paniers solidaires distribués aux étudiants. 650 paniers garnis de denrées de première nécessité mais aussi de produits d'hygiène seront en effet distribués le 25 février aux étudiants. Les Vice-présidents Étudiants de l'Université Guyane et du Crous ainsi que l’assistante sociale du Crous de la Guyane, accompagnés d’autres représentants étudiants et bénévoles seront sur place afin de participer et d’aider au bon déroulement de la distribution.

Aide à l'approvisionnement

Une autre grande surface de Matoury propose, elle, des réductions aux étudiants qui font leurs courses dans leur hypermcarché. Les 130 produits du bouclier qualité prix sont soumis à une baisse de 20% spécialement pour les étudiants. Cette liste de produits sera notamment augmentée pour permettre aux étudiants d'avoir plus de choix. C'est à la caisse que les bénéficiares devront présenter la carte étudiant qui garantit la remise.

La condition sine qua non c'est d'être étudiant, présenter sa carte d'étudiant et avoir entre 18 et 25 ans. Ces articles seront vendus à zéro donc on ne gagne pas d'argent et on ne fait pas de marge là-dessus. Gille KLAUS, directeur de grande surface



Cette même enseigne reproduit ce programme de réduction pour les étudiants dans son supermarché de Rémire Montjoly.

C'est notre manière à nous de participer dans cette crise sans précédent que nous vivons et d'aider ces jeunes qui sont notre avenir et qui sont aussi nos futurs collaborateurs. Rodolphe ASSIER DE POMPIGNAN, directeur de grande surface

Aide à l'emploi

J'entends beaucoup lors des entretiens d'appels à l'aide pour trouver un emploi. Parce qu'ils ont peur, parce que les études ça n'avance pas. Parce qu'ils ne savent pas s'ils vont obtenir leur diplôme et c'est vrai que par rapport à ça, le groupe [enseigne de grande distribution française, leader du concept d’hypermarché ndlr] répond à cet appel en proposant 20 postes. Nous allons essayer d'en mettre un maximum pour que les étudiants puissent travailler sur des temps partiels, en renfort week end, pour pouvoir passer le cap pendant cette période de crise. Vanille Dallemer, Responsable des ressources humaines d'une grande surface en Guyane



Travailler est aussi important pour maintenir le lien social et répondre aux besoin d'activité des étudiants. Un job dating est donc prévu afin de recruter des étudiants demandeurs directement à l'université de Guyane.