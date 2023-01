Gratuité des préservatifs pour les moins de 26 ans, comment se les procurer ?

Jusqu’à présent il fallait une prescription médicale pour bénéficier de la gratuité des préservatifs. Une contrainte pour les jeunes. Elle est désormais levée. Les 18-25 ans pourront se procurer des préservatifs masculins en latex. Il leur suffira de présenter leur carte vitale ou celles de leurs parents au comptoir. Ces jeunes auront droit à une boite de préservatifs par jour. Pour l’instant seules les marques « Eden et Sortez couverts » font partie de ce dispositif.

Pour les mineurs, il suffira de donner sa date de naissance (il n’y a pas de seuil fixé). Le ou la mineur(e) récupère ces fameux préservatifs anonymement sans que cela soit mentionné aux parents.

Les pharmaciens enverront leurs factures à la Sécurité Sociale qui remboursera en moyenne 26 centimes par préservatif.

Il s’agit d’une nouvelle mesure gouvernementale en faveur de la prévention sexuelle. Cette gratuité des préservatifs répond, entre autres raisons, à la problématique de la santé en général pour les jeunes particulièrement et surtout à une urgence sanitaire : lutter contre l’augmentation des maladies sexuellement transmissibles. Elles auraient augmenté de 30% durant la crise covid.

Selon un pharmacien de la place, aucune demande de gratuité n'a été formulée depuis le 1er janvier dans son officine mais cela ne devrait pas tarder. Ce dispositif lui parait un excellent moyen de lutter contre la prolifération des maladies sexuellement transmissibles :

« Nous sommes en pleine recrudescence des épidémies, notamment des infections sexuellement transmissibles. L’utilisation du préservatif chez les jeunes et les moins jeunes c’était le risque d’être contaminé par le Sida. Aujourd’hui avec les traitements simplifiés de cette maladie, les gens se protègent moins et il y a une recrudescence de toutes les autres maladies comme la syphilis par exemple. Le but est bien de lutter contre toutes les formes d’IST… »