Grève dans la fonction publique : plusieurs rassemblements en Guyane

Ce jeudi 5 décembre, une grève nationale touche la fonction publique. Elle est notamment suivie dans l’éducation avec des professeurs en grève. En Guyane, des rassemblements ont lieu à Cayenne et Saint-Laurent du Maroni.

Ce jeudi 5 décembre, les agents de la fonction publique sont en grève pour réclamer plus de moyens humains et financiers.

Manifestation à Cayenne

À Cayenne, un peu plus de 200 manifestants ont défilé dans les rues jusqu'à la préfecture. Des enseignants et employés de la fonction publique étaient dans le cortège.

L’intersyndicale s'est mobilisée pour dénoncer le projet de budget 2025 et défendre les services publics. Des perturbations ont lieu dans les écoles où des enseignants sont en grève et où des classes sont fermées.

En pleine crise politique

Cette grève intervient en pleine crise politique, au lendemain d’une censure historique qui a renversé le gouvernement de Michel Barnier.

"Même avec un changement de gouvernement, nous n’accepterons pas cette politique, prévient Denys Oltra, secrétaire académique du Snes présent dans le cortège. Les services publics sont déjà en difficulté en Guyane. Si on parle de l’éducation, il y a des problèmes de recrutements d’enseignants, de salaires, de classes surchargées et de bâtiment délabrés".

Selon lui, "il faut un plan de rattrapage pour la Guyane car les enfants ont le droit à l’éducation".

Rassemblement à Saint-Laurent

Un autre rassemblement a eu lieu à Saint-Laurent du Maroni. Près de 100 personnes étaient mobilisées ce matin devant la sous-préfecture. Dans la commune, 13 écoles sont restées fermées. Selon les syndicats, 50% des effectifs sont en grève. À Macouria et Grand Santi, les écoles semblent fermées également. Une délégation intersyndicale a été reçue par la sous-préfète en fin de matinée.

Plus de moyens

Des dizaines de rassemblements ont aussi eu lieu dans l’Hexagone. Plusieurs syndicats de la fonction publique (CGT, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC et FA-FP) appelaient à cette journée de mobilisation pour demander plus de moyens humains et financiers.

Fin octobre, le gouvernement avait annoncé un plan de lutte contre l’"absentéisme" des fonctionnaires pour dégager 1,2 milliard d’euros d’économies. De quoi tendre un peu plus le dialogue social avec les syndicats. Depuis, ils demandaient au gouvernement de renoncer à trois mesures : le passage d’un à trois jours de carence pour les fonctionnaires malades, la réduction de 100 % à 90 % de la rémunération en cas d’arrêt maladie, et la non-reconduction du versement d’une prime en soutien au pouvoir d’achat.