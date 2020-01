La grogne des personnels de justice de Guyane

Fouad Yahyaoui membre de l'intersyndicale personnel justice était l'invité de Mayouri info ce matin. Il a développé les raisons de la colère des personnels de justice.

Catherine Lama •

Le ton est grave à la hauteur des revendications des personnels de justice en Guyane. Le dernier mouvement date du 20 janvier lors de la rentrée de la cour d'appel et auparavant il y avait eu une mobilisation le 17 décembre et 67,5 des personnels y avaient participé.Selon le représentant de l'intersyndicale du personnel de justice, Fouad Yahyaoui, les propos tenus par les autorités de justice à leur égard sont outrageants. Les personnels demandent des excuses et au delà surtout des moyens pour travailler correctement. Ils souhaitent que tous les acteurs soient réunis autour d'une table pour négocier sur la base de leurs revendications.