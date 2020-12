Gueule de bois, nausées, mal de tête...les remèdes naturels pour soulager les excès de table en cette période festive

Les fêtes de fin d'année sont souvent synonymes de repas lourds et bien arrosés. Les conséquences sur l'organisme se font alors très vite ressentir. Les plantes locales peuvent être d'un grand secours quand on ne se sent pas bien.

Guillaume Perrot / Martial Gritte / MN •

Entre les repas copieux et les boissons alcoolisées, pendant les fêtes, c'est tout l’organisme qui est mis à rude épreuve. Le foie et l'estomac n’en ressortent pas indemnes.

Alors pour mieux digérer les banquets des réveillons mais aussi bien se préparer physiquement aux prochaines célébrations, Liliane Louison à la solution.

Elle est à base de plantes et d’eau chaude.

©Martial Gritte



Dans son jardin "Bois de Rose", direction la serre pédagogique pour préparer une décoction détox: « J'ai pris une branche de thé péi, un petit morceau de bol d’eau, une feuille de doliprane, simplement pour que le thé ne soit pas trop concentré, si on a mal à la tête, tout ça nettoie le foie », explique cette dame dont le jardin, situé à Montsinéry, recèle de nombreux trésors végétaux.

Une fois les plantes sélectionnées, direction la cuisine pour préparer le thé.

©Martial Gritte

Sur le chemin, nous croisons Loïc Raymond, son petit fils. Ce dernier marche dans les pas de sa grand-mère. Il partage sa passion pour les plantes et leurs bienfaits.

La préparation fin prête, il faut la laisser tiédir quelques instants avant de la déguster.

C'est une tradition familiale après chaque festin Loïc Raymond



« On a beaucoup mangé pendant les fêtes. Donc après le repas, on a dû faire du thé pour pouvoir digérer. On y a mis de la menthe, de l’anis étoilé ainsi que du patchouli. C'est pour pouvoir dégazer un peu quand on est ballonné », précise Loïc.

A chaque mal son remède donc, et les plantes péi ont de multiples vertus souligne Liliane: « Pour le coronavirus, on a le kouachi, on a les bois pic...bon ce sont des trucs amers mais qui arrivent à le casser. On essaie avec ces plantes, il semble que ça marche, je dis bien il me semble ! »

Manger sans excès toute l'année

©Martial Gritte



Malgré tout, le meilleur conseil pour se sentir bien pendant les fêtes de fin d’année reste tout de même de garder une alimentation saine et équilibrée, sans excès, et de consommer certaines boissons avec modération, sauf l'eau.

Quant aux recettes de mamie Louison, elles sont garanties 100% naturelles, sans colorant ni conservateur.

Retrouvez ici le reportage de Guillaume Perrot et Martial Gritte: