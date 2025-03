Guillaume Gellé, nouveau recteur de Guyane a commencé ses visites de terrain

La prise de poste du nouveau recteur de Guyane, Guillaume Gellé est effective depuis le 26 mars. Le haut fonctionnaire a entamé ses visites de terrain. Il assistait ce matin au Conseil académique de la vie lycéenne en présence d’une vingtaine de lycéens représentants les lycées de Guyane.

Catherine Lama/Karl Constable •

Avec l’arrivée d’un nouveau recteur d’académie sur le sol guyanais ce 25 mars se pose de nombreuses questions sur sa feuille de route.

Guillaume Gellé qui succède à Philippe Dulbecco débarque sur un territoire où manque, notamment, des structures scolaires et où règne une grande pénurie de personnels enseignants. La dernière mobilisation des enseignants s’est achevée le 19 mars dernier avec un protocole de fin de conflit en 10 points qui devront être mis en œuvre par le recteur.

En attendant, Guillaume Gellé a démarré son tour de Guyane. Ce matin il s’est rendu au Conseil de la vie académique lycéenne au lycée Melkior et Garré.

Conseil de la vie académique lycéenne en présence du nouveau recteur de la Guyane au lycée Melkior Garré • ©Karl Constable

Sur ses premières impressions, Guillaume Gellé a spécifié qu’il ne découvrait pas le territoire apprécié lors d’un séjour dans le passé. Dans ces nouvelles fonctions, il affirme être : « … Très heureux d'y œuvrer maintenant en qualité de recteur… Je vais prendre le temps d’aller à la rencontre des élèves, des personnels de l’éducation nationale sur les différents sites. Je serai demain à Saint-Laurent-du-Maroni, lundi à Saint-Georges et je regarderai, après, comment on peut adapter le projet de l’académie avec l’ensemble des équipes du rectorat sur les enjeux qui me paraissent être prioritaires. Pour l’instant il est un peu tôt, j’ai besoin d’appréhender l’ensemble des enjeux de l’éducation nationale mais aussi de l’enseignement supérieur et de la recherche du territoire guyanais. »