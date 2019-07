Emploi : beaucoup de jeunes et peu de travail

Dans cette enquête on apprend aussi que pour lutter contre le chômage ou l’inactivité, de nombreux jeunes font le choix de quitter le territoire pour aller se former hors du département.L’insertion professionnelle des 15-29 ans en Guyane est aussi fortement marquée par des inégalités territoriales. Les jeunes, une catégorie de la population dans laquelle on compte beaucoup de chômeurs ou d’inactifs.