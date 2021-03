Guyane la 1ère se mobilise pour la Journée Internationale des droits des femmes

Communication Guyane la 1ère •

A l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, Guyane la 1ère propose sur ses antennes différents programmes mettant à l’honneur la Femme Guyanaise.

Portraits de femmes guyanaises: du 7 au 14 mars en radio, télé et sur le web

Elles sont guyanaises, engagées, militantes et inspirantes. Elles viennent d’horizons divers et ont un regard précis de la condition féminine dans notre société. A travers un entretien court, chacune exprime ses convictions autour de 3 questions :

Que représente la journée des droits des femmes ?

Quels sont les progrès actuels que vous notez concernant le droit de la femme ?

Quand n’aurons-nous plus besoin du 8 mars ?

8 femmes se sont prêtées au jeu, parmi lesquelles on retrouve :

Christelle Johnny, écrivaine

Lesley Porte, Ancienne Directrice de l’Arbre Fromager

Viviane Emigré, humoriste

Caroline Janvier, Directrice du pôle psychiatrie du Centre Hospitalier de Cayenne

Valentine Bonifacie, Déléguée Générale Les Premières Guyane

Jennifer Baratiny, Animatrice radio

Paulette Amoedang, Directrice de publication du magazine Yana Glam

Michaëlle Ngo Yamb Ngan, Directrice du Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre de Guyane

Bernarda Alba from Yana: lundi 8 mars à 20h05 en télé

S'inspirant de la pièce de théâtre « La maison de Bernarda Alba » de Federico García Lorca, Odile Pedro Léal y apporte une touche guyanaise à la fois subtile et authentique où la langue et la culture créole ont la part belle.

Résumé :

À la mort de son époux, Bernarda Alba se prépare à fermer au monde sa maison pour vivre, avec ses cinq filles, huit années de deuil comme le veut la tradition. Mais le vivant du corps de ses filles la projette brusquement dans une modernité insoupçonnée. Les filles n’ont qu’une pensée : se marier avec un beau garçon au bord de la mer. Adela, la plus jeunes des sœurs, donnera le signal de la révolution des corps.

Intention de la metteuse en scène

« Bernarda Alba from Yana » raconte l’histoire, encore possible, de femmes en Guyane, de femmes dans le monde… Portant une guerre dans le corps…

Le matriarcat ambiant, ses forces et ses contraintes, sa richesse et son poids; le pouvoir, l’aliénation et la révolte; liberté et féminité dans le monde actuel, le monde politique, le monde des croyances, le monde des lois taiseuses, le monde des hommes… que vivent les femmes. Où vivent, les femmes…

"C'est le travail sur le corps « from Yana » (de Guyane), le vivant de corps presque en transe, nourris, pétris des sensibilités propres à la Guyane, aux sociétés créoles, et de ses expressions particulières, culturelles, groupusculaires, individuelles,axés autour de leur univers-matrice- sensoriel, qui traduira pour nous cette Maison, de Bernarda Alba!" (Odile Pedro Léal)

Mise en scène : Odile Pedro Léal

Avec : Nicole Dogue, Cornélia Birba, Lima Fabien, Eric Dizoute, Alexandra Fleury, Jessica Martin, Noémie Petchy, Talena Norbert, Odile Pedro Léal.