La Guyane mise à l'honneur dans la commune du Lamentin en Guadeloupe

"A travers cette journée nous avons proposé à nos invités les meilleurs plats guyanais ; dès midi nous avons tout vendu nous ne pensions pas qu’il y aurait eu autant de monde. La plupart des personnes qui se sont déplacées ont vécu en Guyane ou connaissaient des Guyanais ici en Guadeloupe, nous avons eu de nombreux contacts".

"Je suis agréablement surpris de voir autant de Guyanais en Guadeloupe. Je ne m’y attendais pas, ils ne se font pas trop remarquer mais ils sont nombreux. J’ai eu de nombreux échanges avec eux. Ils sont toujours attachés à leur culture. Les guadeloupéens sont venus par curiosité à cette journée de la Guyane et j’ai répondu à toutes leurs interrogations. Ce fut un bon moment de partage et de rencontres".

© Hervé Jean-Charles Des confitures, du couac, des sispas et autres produits de l'artisanat

La présidente de l’association Katoury, Régine Amaranthe-Gotte est ravie. Sa journée autour du pays Guyane, sa gastronomie et sa tradition notamment à travers des jeux sous forme de quiz, a fait un carton plein. Elle tire un bilan plus que positif de cette opération :Outre la gastronomie il y avait également des prestations folkloriques lors de cette journée assurées par Hervé Jean-Charles, le président de l’association "Tanbou lévé".Il ne s’attendait pas à voir autant de monde à cette manifestation.Cette journée a permis à de nombreux Guyanais, ils seraient environ 4000 en Guadeloupe de se rencontrer et surtout de constater qu’ils espèrent participer à d'autres opérations de ce type.L’association culturelle guyanaise le Katoury envisage d’autres manifestations dans les mois à venir.