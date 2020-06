Hommage à George Floyd en Guyane

Une centaine de personnes s'est rendue sur le giratoire Adelaïde Tablon à Rémire-Montjoly hier après-midi. Elles ont répondu à l’appel du MIR Guyane, le Mouvement International pour les Réparations pour un hommage à George Floyd, afro-américain, tué par un policier à Minneapolis le 25 mai.

Mélody Noury/Eric Léon/CL •

Les manifestants devant la statue d'Adélaïde Tablon • ©Olivia Garret

Une assistance recueillie • ©Olivia Garrett-Alaïs

Le MIR rend hommage à George Floyd

Le drapeau américain brûlé lors de l'hommage à Georges Floyd • ©Mélody Noury

Rassemblement à Saint-Laurent au quartier de la Charbonnière

Les bras levés pour dire non à la violence • ©Eric Léon

L’association, en collaboration avec des syndicats comme l’UTG ou des collectifs de militants comme le Comité Drapeau, le MDES ou Panga la Santé Pep Gwiyané A, a organisé un rassemblement en hommage à George Floyd, cet afro-américain tué par un policier blanc à Minneapolis aux Etats-Unis il y a quelques jours ainsi qu’à toutes les victimes de crimes racistes à travers le monde.L’objectif c’était par ailleurs de dénoncer les violences policières mais aussi de façon plus générale, le racisme subit notamment par les afro-descendants même en France. Selon eux, cette discrimination, comme toutes les autres, doit disparaitre de nos sociétés.En plus des prises de parole effectuées par les différents leaders de syndicats, associations militantes et autres collectifs présents sur le rond-point hier, les protestataires ont brûlé lors de ce rassemblement, des drapeaux américains…Le prochain rassemblement aura lieu le 10 juin, jour de commémoration de l’abolition de l’esclavage en Guyane.A Saint-Laurent aussi un rassemblement en mémoire de George Floyd a eu lieu hier après-midi sur la place des sociétés marronnes des Amériques à la Charbonnière. Lieu symbolique où une cinquantaine de citoyens ont voulu marquer un signe de solidarité pour dire non à la violence policière en brandissant une pancarte “ STOP KILLING US” pour dire “Cessez de nous tuer”Quelques manifestants ont pris la parole tour à tour pour revendiquer une justice équitable pour tous avant de se disperser une heure plus tard.