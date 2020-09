Ile de Cayenne : rentrée studieuse des élus de la Collectivité Territoriale de Guyane

Les élus la Collectivité Territoriale de Guyane ont effectué les premières visites dans les collèges et les lycées du territoire, à l'occasion de la rentrée scolaire. Une première matinée qui s'est achevée au lycée Lama-Prévot à Remire-Montjoly.

Antoine DEFIVES / Thierry MERLIN / Karl CONSTABLE/ I.L. •

Rodolphe Alexandre, président de la Collectivité Territoriale de Guyane, a souligné la procédure mise en place en cas de contamination à la Covid-19, notamment au sein de l’internat du lycée Lama-Prévot.

Michelle Martin, proviseure du Lycée Lama-Prévot.

Chaque année, le président de la Collectivité Territoriale de Guyane et plusieurs élus, se rendent dans les établissements scolaires. Lundi 7 septembre, le matin, à Rémire-Montjoly, Rodolphe Alexandre a visité les collèges Auguste-Dédé et Réeberg-Néron puis le lycée Lama-Prévot.Objectif : faire un bilan de la rentrée. Une rentrée particulière cette année bien sûr, perturbée par la pandémie de Covid-19. Selon Rodolphe Alexandre, face à cette crise, chaque établissement a ses propres particularités.Tous souhaitent accueillir les élèves dans les meilleures conditions possibles, malgré les difficultés. Au lycée Lama-Prévot, se pose la question de l’internat, comme le rappelle la proviseure de l'établissement, Michelle Martin. L’établissement de 1200 élèves accueille 72 élèves en internat.Après les établissements de Cayenne l'après-midi, la délégation de la CTG se rendra mardi 8 septembre dans les collèges et lycées de Macouria et Kourou.