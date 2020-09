Inauguration des réfectoires des écoles maternelle et élémentaire de Mont-Lucas à Cayenne

8 ans après leur destruction par un incendie, les réfectoires des écoles maternelle et élémentaire de Mont-Lucas à Cayenne, pourront de nouveau accueillir les enfants à partir de la rentrée.Toute la structure a été refaite à neuf Le bâtiment a été inauguré lundi 31 août.



Je pense que les enfants seront très contents parce que ça fait un moment que l’on attendait ce réfectoire Chantal Brillant, référente du réfectoire de l’élémentaire Mont-Lucas

Avant on était sous le préau, il pleuvait ce n’était pas évident. On avait les pieds dans l’eau. Là ce sera mieux, on travaillera dans de meilleures conditions. C’est beau et c’est plus grand. Chantal Brillant, référente du réfectoire de l’élémentaire Mont-Lucas

Agents des établissements maternelle et élémentaire • ©Melodie Nourry

Cuisine centrale de Mont-Lucas à Cayenne • ©Melodie Nourry

Nous avons des chambres froides mais nous voulions une cuisine exclusivement de liaisons froides c’est-à-dire que le plat du jour soit produit le matin et distribué aux écoles pour le déjeuner Vanessa Izeros, responsable du service restauration scolaire à la mairie de Cayenne

Réfectoire de l'école de Mont-Lucas à Cayenne • ©Melodie Nourry

Des réfectoires attendus depuis plusieurs années par les personnels des écoles maternelle et élémentaire de Mont-Lucas à Cayenne, ont été inaugurés lundi matin. Toute la structure a été refaite à neuf et selon les dernières normes environnementales. Particularité, elle abrite également la cuisine centrale de la ville. C’est une grande satisfaction pour Chantal :8 ans très exactement. En mars 2012, le bâtiment est parti en fumée et depuis cette date, il fallait faire avec les moyens du bord.La structure mélange de bois et de béton, est de type bioclimatique. Elle répond donc aux normes environnementales parmi lesquelles une ventilation naturelle à l’étage où se trouvent les réfectoires. La cuisine centrale elle se situe au rez-de-chaussée. Elle est dotée de tous les équipements de restauration à grande échelle dernier cri.Pour Vanessa Izeros, responsable du service restauration scolaire à la mairie de Cayenne, l’enjeu était de créer une nouvelle structure avec une plus capacité de stockage mais aussi capable de produire quotidienne des repas frais :Vingt cuisiniers ainsi que trois responsables de brigade et un chef seront aux fourneaux à partir de lundi 7 septembre. Chaque jour ils devront sortir 5 000 repas afin d’alimenter les 35 écoles de la ville.L’opération, cofinancée par l’état et la mairie, aura coûté près de 3,6 millions euros.