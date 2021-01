Iracoubo : l'attestation de motifs impérieux exigée au poste de contrôle pas toujours bien admise par les automobilistes

Voilà 28 ans que le barrage d’Iracoubo existe. Ce poste de contrôle fait aussi partie du dispositif anti-covid depuis 2020. S’il n’y a plus de prise de température, il faut malgré tout avoir un motif impérieux pour se rendre vers l’ouest ou l’est et présenter son attestation de déplacement. Mise en place pour lutter contre la propagation du virus de la Covid, il a fallu un temps d’adaptation pour les automobilistes. Lieutenant Emmanuel Palardy, Escadron 15/7 Sarreguemines :



Malgré cette baisse des passages ceux qui circulent acceptent la règle.

Ils font leur travail et moi aussi je fais le mien. Je suis à jour cela ne me gêne pas!

Ce sont les dispositifs et procédures pour essayer de lutter contre le covid, on accepte!



Mais depuis 1992, année de son installation, le point de contrôle d’Iracoubo a ses opposants.

Si on peut encercler la base spatiale quand il y a une fusée, on peut bien encercler le Maroni et Saint-Georges de l'Oyapock également. La frontière ne doit pas se trouver ici mais à Saint-Laurent du Maroni. Ça me gêne énormément!