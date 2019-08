Isabelle Hidair-Krivsky nommée déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité

Rencontre avec le préfet

© DRDFE

Isabelle Hidair-Krivsky est maître de conférences en Anthropologie de l’éducation à l’université de Guyane. Sociologue, elle a une autre approche de la société Guyanaise. Sa nouvelle mission est d’importance : elle mettra en œuvre la politique du gouvernement en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et de promouvoir les droits des femmes. Ses actions devront relever de la promotion de l’égalité filles-garçons, de l’égalité professionnelle et de la parité que de la défense des droits sociaux des femmes et de la lutte contre les stéréotypes sexués.Isabelle Hidair-Krivsky a rencontré le préfet qui lui a donné comme premier objectif : « l’organisation de déclinaison guyanaise du Grenelle des violences faites aux femmes initié par le Gouvernement et secrétaire d’État auprès du 1er ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, qui débutera le 3 septembre et s’achèvera le 25 novembre.L’essentiel de sa mission sera dans un premier temps de mettre en relation l’ensemble des partenaires concernés afin de venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales.