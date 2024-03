Jennifer Sagrafena, une nouvelle guide en Amazonie

À 45 ans, Jennifer Sagrafena s'est reconvertie en guide animatrice en milieu amazonien, une profession largement masculine. Malgré les préjugés sexistes qu'elle peut rencontrer, elle s'épanouit dans ce nouveau métier et le représente au Salon du tourisme et des loisirs 2024.

Enzo Dubesset •

« Dans la formation, nous n’étions que deux filles, et, à 45 ans, j’étais une des personnes les plus âgées, c’était un vrai challenge d'y aller», se souvient Jennifer Sagrafena, à l'écart de son stand au Salon du tourisme et des loisirs de Guyane. Après une quinzaine d’années à travailler dans le commerce, sur Cayenne, cette quarantenaire a décidé de tout plaquer pour devenir guide en milieu amazonien. Une envie de changer, et une passion pour la forêt, qu’elle a voulu transformer en métier.

En 2022, elle a donc intégré une formation de 8 mois à Kourou pour devenir guide animatrice spécialisée en milieu amazonien. Avant d’ouvrir sa propre entreprise, Guide Guyane, à la toute fin de l’année 2022. « Je propose des balades en pirogue depuis Roura, des excursions à la journée, sur la crique Gabrielle, aux cascades Fougassier, à cacao... Des journées évasion et détente », résume-t-elle.

"On ne nous prend pas trop au sérieux"

Avec moins de deux ans d’expérience comme guide en milieu amazonien, Jennifer a déjà eu son lot de remarques sexistes, rappelant que les femmes doivent encore se battre pour se faire leur juste place dans une profession qui était historiquement masculine. « Parfois, on n’est pas crédibles aux yeux des clients. Il y a des petites réflexions. On ne nous prend pas trop au sérieux, on me demande souvent si c’est moi qui conduis la pirogue… », confie-t-elle. Si de plus en plus de femmes se tournent vers ce métier, beaucoup intériorisent ce sentiment d’illégitimité et la parité est encore lointaine. Sur les 36 membres de la Compagnie des guides de Guyane, seules six sont des femmes.

Déjà dans la formation, elle observait que certaines questions posées par les formateurs sont motivées par son genre et non par son parcours ou ses compétences. Ce sexisme ordinaire ne semble en tout cas pas attaquer la bonne humeur et la confiance en soi de cette quarantenaire à l’éclat de rire facile : « Tout ça, je le prends à rigolade, ça me fait sourire. Et puis, j’aime relever de défi. Et là, c’en est un »