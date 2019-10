Une journée pour accompagner les aidants familiaux

Aidants familiaux : une journée pour les accompagner Aidants familiaux : une journée pour les accompagner

Ceux que l'on appelle désormais les aidants familiaux sont de plus en plus nombreux en Guyane. Ils accompagnent un proche en situation de dépendance. Une aide qui doit être effective au quotidien et qui, souvent, s'exerce sans véritable répit. Et pourtant, il s'avère nécessaire d'alléger, ou tout au moins, de permettre des coupures réparatrices à cette vie qui devient éreintante à la longue. L'organisation de cette journée se veut donc un point de rencontre entre personnes aidantes. Pour l'occasion, les aidants ont pu suivre un atelier de détente avec l'apprentissage d'une technique simple de massage relaxant. Un atelier couplé avec une séance d'informations sur les structures sociales de soutien et d'entre aide existantes en capacité d'être aussi des supports efficaces.Les aidants seraient au total 11 millions en France. Mais leur nombre reste inconnu à ce jour en Guyane