La journée créole à la crèche "MO Pitit"

Une journée créole à la crèche "MO Pitit" à Zéphyr, et à Cayenne,s'est déroulée pour le bonheur de tous. Cette action a été menée pour faire honneur à la langue créole.



"Ils disent, que de montrer l'architecture de la Guyane, ce que nous ont laissé les ancètres, on peut impégner les enfants aux traditions de notre histoire guyanaise."

"C'est de permettre aux enfants, de développer leur verbalisation, de connaitre de nouveaux verbes, de connaitre de nouveaux fruits locaux, parce que c'était une chasse aux fruits locaux, des fruits de chez nous."

Même sé tout piti ya ka apprende Kréole, Illustration à la crèche. MO Pitit à Zéphyr à Cayenne. Une action a été menée pour faire honneur à la langue.

Un accueil en créole dans le parler mais aussi avec la décoration. Des symboles ornent l’entrée de la crèche, personnel et enfants sont au diapason de cette atmosphère bien de chez nous, ils se sont parés de leurs plus beaux vêtements traditionnels. L’immersion des tout petits dans la culture créole commence ici dans cet atelier. Avec cette maison en carton on sensibilise l’enfant à l’architecture créole.Le parcours initiatique se poursuit dans le jardin où les petits bouts de choux participent à une chasse aux fruits locauxDans l’atelier des petits, gourmandises, les activités sensorielles sont au menu pour développer les sens, notamment celui du gout. Il est question ici, de noix de coco et de couac. Enfin on prépare la pâte pour fabriquer le fameux gâteau bindingwel". Régulièrement la crèche organise des manifestations autour du tambour, symbole fort de la culture créole pour justement continuer à la faire vivre.