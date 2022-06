Journée mondiale des océans : une grosse opération de nettoyage menée ce 8 juin à la plage de la Charbonnière

La SGDE, Société Guyanaise des Eaux associée aux associations A SA JEPI et ASCO organise un Mayouri propreté à la plage de La Charbonnière à Saint-Laurent du Maroni. C’est une action qui s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale des océans qui a lieu chaque année le 8 juin.

Catherine Lama •

Sensibiliser durablement la population sur la nécessité de protéger les espaces d’eau où se retrouvent de nombreux déchets. Voilà une action de sensibilisation pour laquelle la SGDE s’inscrit sur le long terme. Cette année, l’organisme est à l’initiative du projet de nettoyage de la plage du quartier de la Charbonnière. Cette opération est conduite avec deux associations locales A SA JEPI et ASCO entre 8h et 13h. Le slogan du jour mais qu’il faudra intégrer à l’avenir comme un geste vert, sera « Ne pas jeter ses déchets dans l’eau ».

6 tonnes de déchets collectées en 2019 sur 13 sites de Guyane

La dernière opération de nettoyage et de sensibilisation à laquelle la SGDE s’était associée avait été menée par Greenbeach en 2019, toujours dans le cadre de la journée mondiale des océans, sur le territoire de la Communauté d’agglomération du centre littoral. 13 plages étaient concernées. Les bénévoles, plus de 1000 personnes, avaient collecté 6 tonnes de déchets dont deux tiers de verre, un tiers de recyclable et un autre tiers de non recyclable.

Ce 8 juin, un seul lieu est concerné celui de la Charbonnière et indique la SGDE : les bénévoles devront collecter séparément les flux de plastique, métal et verre qui seront ensuite acheminés à la plateforme d’affinage de Saint-Laurent. Une première étape pour permettre aux emballages d’être recyclés.

Déchets sur la plage de la Charbonnière à Saint-Laurent-du-Maroni • ©SGDE

Cette opération de nettoyage à Saint-Laurent est ouverte à tous les volontaires qui seont munis de gants, tee-shirts, casquettes et outils de ramassage. Le rendez-vous est fixé à 8h00.