Journée mondiale du diabète : actions de prévention, sensibilisation et dépistage

C’était hier la Journée mondiale du diabète. En Guyane, fortement touchée par cette maladie, l’ARS (Agence Régionale de Santé) a mis en place de nombreuses actions en lien avec d’autres professionnels de santé. Une campagne de sensibilisation et de prévention auprès du grand public.

"C’est l’occasion de se renseigner, de s’informer, et d’informer les autres personnes qui nous sont proches, dans notre connaissance, etc,.. notre famille, de prendre connaissance de son état. »



Test négatif : le patient n’est pas diabétique

"Je suis quelqu’un qui aime beaucoup le sucre, qui mange aussi un peu salé donc je me dis, au cas où, il vaudrait mieux vérifier, puisque j’ai là l’opportunité de le faire. Je suis dans les normes toujours. C’est assez bas (le taux de glycémie)… »

"Ma famille a des diabétiques et donc, bon, c’est toujours bon de faire un test pour savoir, quoi… (test)négatif !… »

Test positif : le patient est diabétique

"Elle est déjà diabétique, diagnostiquée mais pour le moment, elle n’a pas de traitement médicamenteux. Au niveau de l’activité physique, de l’alimentation, on a fait un petit peu le point. Puisque ce sont des traitements. Elle a bien conscience que l’activité physique et l’alimentation équilibrée (sont) importantes pour elle et la prise en charge de son diabète. »

Forte prévalence du diabète en Guyane

"Au niveau de la Métropole, on est à 5% de prévalence et donc 8% en Guyane sur les derniers chiffres connus (en 2014). Et là je pense qu’on devrait être au double de ce qui se passe en France métropolitaine."

Qu’est-ce que le diabète ?

Information et dépistage, c’est l’objet de cette journée mondiale du diabète. La grande galerie commerciale est un lieu stratégique pour toucher un grand public plutôt intéressé. Comme ce passant venu se faire dépister.Un autre est légèrement inquiet à cause de son alimentation :Une troisième invoque ses antécédents familiaux :Malheureusement, pour d’autres, le test est positif, c’est-à-dire qu’ils sont diabétiques. Comme une dame dont le cas est évoqué par une infirmière éducatrice thérapeutique en diabétologie :D’autres actions de prévention et sensibilisation sont prévues dans les jours à venir. Localement, le besoin se fait de plus en plus sentir au vu des chiffres que nous livre, elle aussiLe diabète se caractérise par un excès de sucre dans le sang qui peut provoquer des troubles graves, voire mortels, s’il n’est pas pris en charge. Il est favorisé par l’alimentation trop riche et la sédentarité.