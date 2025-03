Journée portes ouvertes à Matiti ce samedi pour découvrir le campus agricole

Le lycée de Matiti ainsi que le Centre de formation des apprentis (CFA) et le Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles (CFPPA) reçoivent le public ce samedi 15 mars. Objectif : présenter les formations dispensées sur ce campus agricole, avec un focus sur la filière générale du lycée. Des artisans et producteurs seront présents pour proposer leurs produits.

Des artisans et des producteurs qui présentent et vendent le fruit de leur travail. De la restauration, une ferme à visiter. À regarder un peu rapidement le programme proposé ce samedi à l’Établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) de Matiti, on pourrait penser qu’un nouveau salon de l’agriculture s’y tient. Ce n’est pas le cas.

Ce samedi, comme chaque année à la même période, l’établissement ouvre ses portes au public de 9 heures à 15h30. Le site regroupe à Matiti un lycée agricole général technologique et professionnel, ainsi qu’un Centre de formation d’apprentis (CFA) et un Centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA).

Producteurs et artisans locaux

« Nous organisons cette journée portes ouvertes chaque année à la même période, indique Sylvain Bastida, directeur de l’établissement. Cela permet de mieux nous faire connaître et de proposer une animation territoriale à travers un marché des producteurs et des artisans locaux. »

Une trentaine de professionnels seront ainsi présents. Le public aura également l’opportunité de visiter les exploitations agricoles et la ferme. Une bonne occasion d’approcher les animaux, le tout guidé par les équipes pédagogiques et d’éducation ainsi que les apprentis et les lycéens. Ces derniers pourront ainsi répondre aux questions relatives à leur formation.

Des classes de moins de 15 élèves

« Nous souhaitons également faire un focus sur notre filière générale, indique le directeur. Elle a été mise en place depuis trois ans. Aujourd’hui, pour le bac général, nous avons deux classes de seconde, une de première et une de terminale. Chacune est une classe à faible effectif à savoir moins de quinze élèves. »

En amont de cette journée portes ouvertes, l’établissement de Matiti a reçu ce vendredi 150 collégiens et lycéens venus de Cayenne, Macouria, Kourou et Iracoubo. De quoi, une nouvelle fois, faire la promotion de l’enseignement agricole.