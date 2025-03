Don d'organes. Un monument en hommage aux donneurs et aux receveurs inauguré à l'hôpital de Cayenne

Dans le cadre du Séminaire interrégional sur le prélèvement et la greffe d’organe, un mémorial a été inauguré au Centre hospitalier de Cayenne, ce jeudi 13 mars. Il rend hommage aux personnes ayant donné leurs organes mais également à celles qui ont été greffées et aux équipes médicales qui les accompagnent.

Durant deux jours, le Séminaire interrégional sur le prélèvement et la greffe d’organes, se tient à Cayenne. Organisée par l'Agence régionale de santé de Guyane (ARS) et l'Agence de biomédecine, il vise à sensibiliser le grand public, mais également à informer les professionnels de santé sur les enjeux éthiques, médicaux et humains liés à la transplantation d'organes.

À l'occasion de ces rencontres, un mémorial a été inauguré au Centre hospitalier de Cayenne. Un acte symbolique comme l'explique Stéphanie Houcke, médecin à la Cordination hospitalière du don d'organes. "Pour nous les soignants de la coordination, c'était important de remercier tous les donneurs et leurs proches qui, dans des moments très difficiles, acceptent de donner leurs reins pour permettre à d'autres personnes de continuer à vivre."

Si le médecin évoque les reins, c'est parce qu'il s'agit, à ce jour, du seul organe prélevé en Guyane. La greffe, elle, est réalisée en Guadeloupe.

Dr Stéphanie Houcke • ©Martial Gritte

C'est vraiment l'aboutissement de tout notre travail et nous voulions remercier (les donneurs et leurs proches, NDLR) pour cet acte de générosité Stéphanie Houcke, médecin à la Coordination hospitalière du don d'organes

L'œuvre a été réalisée par Garvin Jubithana, assisté de Roland Bacoul. L'artiste a donné sa vision abstraite de l'intérieur du corps humain. Organisée autour de deux personnages principaux qui s'entraident, l'œuvre est surmontée de "la main de Dieu qui donne et reprend" selon les explications apportées par l'artiste et indiquées au pied de la stèle. "L'œuf posé sur la main droite suggère le souffle d'une nouvelle vie disponible et bouillonnante (...). La pièce support connectée au cœur exprime les remerciements des équipes pluridisciplinaires qui gravitent autour des patients."

L'oeuvre a été réalisée par Garvin Jubithana • ©Martial Gritte

