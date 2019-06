La justice toujours en recherche de locaux pour héberger ses services

Le relogement des services de la justice dans l'impasse

Depuis la découverte d'amiante dans les locaux du palais de justice de Cayenne, il y a deux mois, cela semble être l'errance pour les personnels. Difficile de trouver des lieux d'accueil suffisants et opérationnels.Une solution est à l'étude : les anciens locaux d'Air France de la rue Lalouette à Cayenne, pourrait accueillir le public, le tribunal de commerce et le tribunal d'instance. Ce sont les anciens locaux de l'école de commerce et de gestion, au Larivot qui pourraient recevoir les audiences pénales.Le barreau de Guyane qui a refusé un précédant déménagement à la caserne de la gendarmerie de la Madeleine, prend acte du nouveau projet, sous réserve de garantie de l'exercice des droits de la défense. Les avocats demandent à la chancellerie de transfert de toute l'activité judiciaire au Larivot pour préserver l'unité de la juridiction.