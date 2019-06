Kourou : Marie Yeck Pang Radjou mise à l'honneur pour ses 100 ans

© Jean-Gilles Assard Marie Yeck Pang coupe son gâteau d'anniversaire

Elle est née un 23 juin 1919 à Kourou de Georges Radjou et Réséda Noko épouse Radjou. Marie Radjou grandira dans cette commune jusqu'à son certificat d'études obtenu à l'âge de 12 ans. Ensuite c'est à Cayenne qu'elle poursuivra sa scolarité et une vie professionnelle commencée dans les services de l'imprimerie de Cayenne.Comme de nombreux Guyanais de l'époque, elle a été éclaireuse chez les Scouts de France.Joyeuse, très souriante et accueillante, son entourage dit d'elle que c'est une femme "djock" saluée pour son dynamisme et sa ténacité.En 1953, elle se marie Mr Yeck Pang et ils auront 6 enfants. Aujourd'hui, cette aïeule comblée a une descendance de 19 petits enfants, 25 arrières petits-enfants et 6 arrières arrières petits-enfants.Cette kouroucienne retourna dans ville natale en 1969 pour ouvrir un grand commerce, l'un des premiers, qu'elle va diriger jusqu'en 1979 avant de le céder à un commerçant chinois.Elle vit aujourd’hui à Cayenne avec sa fille et ne manque jamais la messe le dimanche à la cathédrale de Cayenne et de participer aux sorties organisées pour les personnes âgées.