L'affaire des quatre manifestants - condamnés à des peines de prison ferme pour dégradation de la préfecture - examinée ce lundi par la cour d’appel de Cayenne

Six avocats pour ce nouveau procès en appel, dont le très médiatique Juan Branco du barreau de Paris. L’audience en appel de trois membres des 500 frères et d’un syndicaliste de l’UTG s'ouvrira à 14h.

Juan Branco avocat au barreau de Paris • ©DR

Six avocats pour ce nouveau procès en appel : Sarah Aristide et Evita Chevry, du barreau de Guadeloupe, Maryse Sagne du barreau de Cayenne, en renfort d' Alex Leblanc et Lucie Louze-Donzenac, les deux avocats présents au procès de première instance enfin le très médiatique Juan Branco du barreau de Paris. C’est un procès très attendu qui débutera à 14h, ce lundi à la cour d'appel de Cayenne : l’audience en appel de trois membres des 500 frères et d’un syndicaliste de l’UTG. Ils sont incarcérés suite à l'incendie d’une partie de la façade de la préfecture en juillet 2020.

L'affaire

Le 14 octobre, trois des quatre militants ont été condamnés à 18 mois de prison ferme. Le 4ème a écopé de 12 mois de prison. Les trois membres des 500 frères sont condamnés à 18 mois de prison ferme et cinq ans de privation des droits civiques pour détérioration d’un bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes.

Le 21 juillet 2020, une petite partie de la façade de la préfecture prend feu, un bâtiment classé monument historique, propriété de la CTG, occupé par l’Etat. Au terme d’une manifestation à l’appel du Mayouri Santé et de l’UTG, le collectif demande à être reçu par le préfet, il s’agit de demander des comptes sur la motion des élus réclamant plus de moyens face à la crise sanitaire. L’attente se prolonge…

Des vidéos accablantes

L’enquête menée notamment sur la base de la vidéo surveillance de la ville de Cayenne et d’autres vidéos tournées ce jour-là identifie deux véhicules qui ont amené du matériel empilé au pied du bâtiment. Dix palettes, des pneus, du carton, arrosé d’essence. Ces véhicules appartiennent à Gilles Beaudi, syndicaliste UTG des services municipaux et à Stéphane Palmot, président de l’association des 500 frères. Sur les vidéos, on voit aussi Marchener Alexander, membre de l’association, décharger le matériel et le positionner devant la préfecture, Richard Cimonard, vice président des 500 frères, apparait versant du gasoil, ce qu’il conteste. Marchener Alexander et Stéphane Palmot sont identifiés parmi les incendiaires, ce que ce dernier réfute…

De lourdes peines

Le 14 octobre, scènes de protestations devant le tribunal. La Guyane s'embrase.

Les trois membres des 500 frères sont condamnés à 18 mois de prison ferme et cinq ans de privation des droits civiques pour détérioration d’un bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Gilles Beaudi est reconnu coupable de complicité, pour avoir acheminé les palettes et les pneus. Il écope de douze mois de prison. Tous sont placés sous mandat de dépôt et incarcérés au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly.