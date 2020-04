L'association des maires de Guyane se prononce contre la réouverture des écoles le 11 mai

Les maires de Guyane se sont prononcés cet après midi contre la réouverture des écoles de Guyane le 11 mai prochain comme le demande le gouvernement. 19 maires se sont prononcés contre la réouverture.



Jocelyne Helgoualch •

L'association des maires de Guyane précise que les conditions ne sont pas réunies pour une reprise des cours et une ouverture des écoles.19 maires sur 22 se sont prononcés contre la réouverture le 11 mai.Seule, la maire de Saint-Elie a annoncé vouloir consulter son conseil municipal avant de prendre une décision.Les maires de Ouanary et de Régina n'étaient pas présents et on ne connait pas pour l'instant leurs avis.

La motion de l'association des maires ICI