L'émotion de la famille Cospar dont le fils Neuville a été ordonné prêtre en Martinique

L'ordination d'un prêtre est une étape importante dans la vie de la communauté catholique. Le Guyanais Neuville Cospar a été ordonné prêtre du diocèse de la Martinique ce 19 avril. Un grand moment de spiritualité, de joie et de fierté vécu à distance par sa mère et son frère aîné restés à Cayenne.

Un moment d'une grande émotion vécu dans le recueillement devant la télévision

... Cela a pris du temps car il faut être sûr de certaines choses. Nous étions tous convaincus de son choix donc nous l'accompagnons, le suivons dans cette direction... Difficile d'expliquer l'émotion ressentie, une famille meurtrie par beaucoup de choses. L'absence de mon père, il nous a quitté il y a un an. On ne peut pas ne pas pleurer, ne pas être ému... Mon frère était beau, la cérémonie était belle...

... j'ai demandé à Neuville de ne pas reporter car cela fait 12 ans que nous attendons ... Je suis très heureuse qu'il ait été ordonné aujourd'hui pour lui et pour toute la famille...

Le prêtre Neuville Copar Neuville Cospar est âgé de 40 ans. Il a grandi à Cayenne dans une famille catholique pratiquante. Servant d’autel, il rejoint le séminaire du Vaucluse pour sa formation pastorale.

De retour à Cayenne, il s’occupe du secrétariat de l'évêché de Guyane. Il part en Italie pour 6 ans. Il y sera ordonné diacre. Après trois ans à la paroisse de Bellevue, il est affecté depuis 2019 au Lorrain et au Marigot.

