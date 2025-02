L'opération BUBO 25 au service de la surveillance des orpailleurs et pêcheurs illégaux en Guyane

Les pilotes de l'opération BUBO 25 venus pour la sécurisation du tir d'Ariane 6 finalement reporté, ont été dépêchés sur d'autres missions en attendant le prochain lancement. Ce 24 février, ils ont effectué une mission de surveillance des orpailleurs et pêcheurs illégaux.

Jonathan Lario/CL •

Les rafales de la mission BUBO ont volé dans le ciel guyanais deux heures durant ce 24 février. Les pilotes avaient pour mission de détecter la présence de bateaux illégaux sur les eaux françaises entre Cayenne et Kourou. Un vol impressionnant effectué à très basse altitude à 30m au-dessus du sol.

Un survol de deux heures par trois avions de type rafale

Une mission supplémentaire qui s'ajoute à la sécurisation de l’espace aérien d’Ariane 6. Pour cela ont été affectés trois avions de type rafale, deux A400M, le plus gros avion de transport de l’armée de l’air, et un avion radar Awax. Ils sont utilisés pour des missions annexes comme ici pour la lutte contre la pêche illégale comme l’orpaillage illégal.

Et cette action a été fructueuse car en à peine deux heures, plus d’une trentaine d’embarcations ont été identifiées et moins d’un tiers de celles-ci étaient françaises.

Dans l’avion, les services de l’armée ont photographié ces bateaux pour tenter de les identifier. Ceux dotés d'un numéro de série ou portant un nom seront identifiés puis contactés et verbalisés au besoin.

Si le cœur de l'opération BUBO, a été ajournée en raison du report du tir d’ariane 6, depuis leur arrivée les renforts n’ont pas chaumé. C’était leur cinquième survol.

Ils repartent ce 25 février pour la Martinique pour Y effectuer des opérations annexes, en attendant la nouvelle date de lancement d'Ariane 6 à Kourou.