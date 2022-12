La Collectivité Territoriale de Guyane lance sa campagne d'aide pour les étudiants

La Collectivité Territoriale de Guyane lance sa campagne d'aide aux étudiants. Elle s'adresse aux jeunes titulaires du baccalauréat, âgés de moins de 27 ans. Les personnes éligibles à cette aide territoriale ont jusqu'au 28 février 2023 pour déposer un dossier.

Terence Moy/CL •

S'équiper d'un ordinateur, s'acheter des livres, financer en partie son permis de conduire ou un moyen de locomotion et peut-être ainsi pouvoir se consacrer entièrement à ses études. L'aide territoriale aux étudiants sert à cela : aider les jeunes bacheliers qui ont pour ambition de poursuivre leur cursus universitaires.

Dès aujourd'hui jusqu'au mardi 28 février toute personne intéressée peut s'inscrire sur le site de la CTG section subventions, pour effectuer sa demande.

Néanmoins, il faut en mesure de prouver la poursuite d'études après le baccalauréat et être âgé au maximum de 30 ans sur dossier. Pour les demandeurs âgés de 27 à 30 ans, le dossier fait l'objet d'un examen plus sélectif.

Entre 2020/2021 et 2022 /2023, les demandes sont passées de 3215 à 3500 faisant augmenter le budget alloué pour ce poste de près de 4 millions à 5,3 millions et cela uniquement pour ce dispositif d'aides territoriales aux étudiants.

Un signe positif pour la CTG prouvant que les jeunes en études supérieures sont en augmentation. Parmi les enjeux de la collectivité, il y celui d'encourager l'élévation du niveau de qualification des jeunes.