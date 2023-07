La Colonne de la République surnommée la Reine Charlotte à l’honneur pour la célébration du 14 juillet à Cayenne

Elle trône, un peu esseulée sur la place des Palmistes au milieu d’une aire bétonnée, servant à la fois de parking ou de terrain de sport, et avec à sa gauche, des lieux d’aisance. Une statue communément appelée la Reine Charlotte qui n’est autre que la Colonne de la République érigée à Cayenne en 1890 pour commémorer la fête nationale du 14 juillet.

Catherine Lama •

Chaque année, à l’occasion de la fête du 14 juillet, la colonne de la République retrouve, quelques heures durant, un peu de lustre. Le reste du temps, cette vénérable dame, communément appelée la Reine Charlotte, promène son regard aveugle sur des manifestations sportives, musicales et autres fêtes.

Une histoire singulière et savoureuse

Ce monument a été inauguré le 14 juillet 1890 soit 101 ans après la prise de la Bastille. Il a été érigé afin de célébrer la fête nationale.

Commandée par les Cayennais, la Colonne de la République est surmontée d’un buste, celui de Marianne coiffée d’un bonnet phrygien. Mais est-ce bien le visage de la Marianne de l’époque ? Il semble que cela ne soit pas le cas. Le directeur de la fonderie, Maurice Denonvilliers, un maître artisan très réputé et fortement sollicité pour des ouvrages similaires à l’occasion du centenaire de la révolution, s’est trouvé en rupture de stock. Pour parer au plus pressé, sachant que son œuvre aurait un long voyage à effectuer pour arriver à Cayenne, le fondeur choisit un buste de Charlotte Corday. Il procède à quelques retouches, lui rajoute un bonnet phrygien et la met dans le bateau.

Charlotte Corday est la femme qui assassina le 13 juillet 1793, le député Jean-Paul Marat alors qu’il se trouvait dans sa baignoire, (une scène immortalisée par le peintre David « Marat assassiné »). La meurtrière de 25 ans a fini guillotinée cinq jours plus tard.

Alors ce n’était pas le visage de Marianne, mais cela ne gêna pas les commanditaires. Ils surnommèrent ce buste, la Reine Charlotte. Un pied de nez à l’ancienne royauté.

Cette histoire a été, au long des années, rapportée oralement et jamais vraiment contredite, nous raconte le couple blogueur Delonnay.

Mais depuis 1890, la Colonne de la République, la Reine Charlotte, plantée au milieu de la place des palmistes de Cayenne, continue de remplir ses bons offices républicains et cela sera encore le cas pour ce 14 juillet 2023.